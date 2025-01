Nalan besa a Hayrin y alguien les ve desde la distancia

A pesar de la indecisión de Nalan, su relación con Hayrin sigue siendo complicada. Es innegable que Nalan siente algo por el chófer de los Koroglu, pero no termina de afianzarse debido a las numerosas dudas que la asaltan y sus continuas contradicciones. Es evidente que el matrimonio entre Nalan y Sedat es un desastre y no parece que pueda durar, pero la presión de Feride, de la familia Koroglu y, sobre todo, de su rígida educación, hacen que Nalan no termine de romper con Sedat y no se atreva a dar el paso definitivo con Hayrin.

Nalan se lo intenta explicar al chófer y ambos se terminan besando en la calle. No se dan cuenta al principio pero alguien les ha visto. Se trata de Bilur, la mejor amiga de Nalan, que se queda en shock tras ver a su amiga en esa situación. Inmediatamente Nalan intenta justificarse y le pide a Bilur que mantenga silencio. Las explicaciones de Nalan a su amiga Bilur no le gustan nada a Hayrin.