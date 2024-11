La exigencia de Rifat a Nalan después de casarse con Sedat

La vida de Nalan va a cambiar por completo ahora que ha entrado a formar parte de la familia Koroglu tras su boda con Sedat. Ella no conoce demasiado las interioridades de los Koroglu, pero sabe la importancia de Rifat. El dueño de la fortuna familiar y gran patriarca de los Koroglu, tiene a su familia completamente controlada y su tacañería es legendaria.

Nalan parece haber sintonizado bien con él y a Rifat ella le parece una chica sensata y muy adecuada a su hijo Sedat, al que considera una bala perdida. Tras la ceremonia, Nalan es ahora nuevo miembro de los Koroglu y Rifat tiene una charla con ella. Hasta ahora Nalan ha estado trabajando en los hoteles de los Koroglu como diseñadora de interiores, pero Rifat pretende que deje de trabajar para dedicarse a otros asuntos dentro de la empresa. A Nalan esa idea no le emociona demasiado, pero no se puede oponer a la voluntad de Rifat que considera que no estaría bien visto que la hija de los dueños trabajara en un departamento como ese.

Por su parte, Feride se enfrenta asus demonios del pasado y sabe que pronto tendrá que contarle la verdad a Nalan sobre lo ocurrido en el pasado. Adil la responsabiliza de todo lo que ha sufrido la niña. Ella hace examen de conciencia porque tiene dudas sobre si lo que ha estado haciendo con ella hasta ahora era correcto o no. Lo cierto es que cuando Nalan descubra la verdad sobre el pasado, nadie sabe cómo reaccionará.