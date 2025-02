La envenenada propuesta que Cana recibe para que se aparte del camino de Sedat

Después de que Nalan descubriera por boca de Cana que Sedat es el padre del bebé que espera, las cosas en el seno de la familia Koroglu han explotado por completo. Ya no hay forma de reconducir la situación y Nalan se ha hartado de las mentiras y las trampas de Sedat. No sólo ha pedido el divorcio, sino que se ha marchado de la mansión.

A pesar de que Sedat tiene una gran responsabilidad en todo el asunto, los Koroglu deciden que es el momento de tomar partido y acabar con la intromisión permanente de Cana en la vida de los Koroglu. Por eso Cavit, el antiguo prometido de Gülcihan y hombre con oscuros negocios, acude a la casa de Cana para hacerle una propuesta que no podrá rechazar. Quiere que se vaya del país para siempre con sus hijos para no volver jamás y de paso olvidarse de Sedat, a cambio recibirá una gran cantidad de dinero. La otra alternativa no es demasiado apetecible, pues Cavit no duda en amenazarla con que algo le puede suceder si no acepta su propuesta.