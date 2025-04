La desgracia llega a la vida de Paula y Rogelio y sume a todos en una desolación completa

El matrimonio de Rogelio y Paula está a punto de enfrentarse a una situación que puede poner a prueba su estabilidad emocional. Ambos están felices porque pronto se convertirán en padres. La felicidad también es compartida por sus amigos y por la matriarca del clan de los Iturbide: Martina. la llegada del primer nieto asegura el futuro familiar y el bebé que paula espera será toda una bendición para todos.

Erika, la doctora que está monitorizando el embarazo de Paula ya la avisó de que debería tener cuidado, guardar reposo y no someterse a situaciones estresantes; Algo que parece imposible en el seno de los Iturbide. Durante los últimos días, Paula no se encontraba bien del todo, aunque ella lo ha achacado a las complicaciones propias del embarazo. Aún así, ha decidido visitar a Erika para que le haga un chequeo.

Las noticias no pueden ser peores. Durante la ecografía no hay latido y se acaban produciendo la peor de las noticias. Paula ha perdido al bebé que esperaba. La desolación y la tristeza son inconsolables. Rogelio también está muy afectado e intenta consolar a su esposa, pero no hay nada que pueda hacer. El dolor es inmenso.

Cuando Eva, Cecilia y el resto de la familia Iturbide se enteran de la desgraciada noticia, no hay consuelo para ellos, aunque Imelda no parece demasiado afectada por lo sucedido.