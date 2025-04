Un aparatoso accidente de tráfico vuelve a unir a Alí y Nazli

Nazli está muy molesta con Alí tras haber abandonado el joven de repente la fiesta que había organizado en su casa con sus compañeros del hospital. Vefa se refugia en casa de Ferman y pasa la noche allí. El protegido de Adil teme que su novia ya no quiera seguir con él. No puede quitarse de la cabeza su última conversación, en la que ella le manifestó su intención de romper la relación. A la mañana siguiente, Eryiğit lo anima a reconciliarse con su novia y a pensar en positivo.

Al coincidir con ella en el hospital, Vefa aprovecha para intercambiar unas palabras con su novia. Nazli está harta del comportamiento de Alí: siempre huye de las situaciones estresantes sin dar señales de vida, y ella ya no está dispuesta a seguir pasándole ni una.

Ferman intenta mediar entre la pareja para que solucionen sus diferencias. Ruega a Gülengül que sea más comprensiva con Alí, pero la joven no entra en razón.

Aunque Vefa cree que tiene ya pocas posibilidades de recuperar a su novia, no se rinde. Le pide que le dé clases de conducir para poder hacer de chófer de Adil, ahora que no puede caminar. Gülengül accede a ayudarlo, pero terminan teniendo un accidente: Vefa choca contra una farola. Por suerte, a ellos no les ocurre nada, pero el incidente sirve para limar asperezas y reconciliarse. "No puedes salir huyendo cada vez que la situación te sobrepase. Deberías hablarlo conmigo", le dice Nazli.

Finalmente, ella le confiesa que sigue muy enamorada, y Alí le promete que intentará no huir nunca más. Y, si alguna vez lo hace, le revelará su paradero.