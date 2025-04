Martina no da crédito a la confesión de Ignacio Cordero quien asegura ser hijo de su marido Hipólito

Martina ha descubierto de manera repentina que su marido Hipólito se llevó a la tumba un secreto que acaba de salir a la luz. No sólo tuvo una amante, sino que también tuvo un hijo con ella. La noticia la deja conmocionada y sin capacidad de reacción. Martina no sale de su asombro cuando conoce los detalles del secreto de su marido Hipólito. La persona con la que Hipólito le fue infiel era Irma, la hermana de Beatriz, una de sus mejores amigas y el hijo que tuvo con el es Ignacio Cordero, el hombre que se ha inmiscuido en el negocio de los transportes de los Iturbide. Su verdadero nombre es Cristóbal Ruvalcaba y ya lo descubrió Rogelio en su momento.

Ignacio Cordero ha pedido que la 'Monarca de Morelia' acuda a la cárcel donde se encuentra porque tiene algo importante que decirla. Ella acude y se encuentra con la confesión del hijo de Hipólito. No le quiere creer, pero Ignacio Cordero se muestra muy seguro de lo que dice. Además cree que Martina en el fondo conocía que su marido le era infiel, por lo que sospecha que, o bien lo sabía y se cayó, o bien no quería darse cuenta de la verdad. Lo cierto es que Martina, tras conocer la noticia, habla con Honorio el hombre de confianza de su marido Hipólito para conocer si es verdad lo que Ignacio le ha contado. Honorio se lo confirma punto por punto y asegura que no le había dicho nada porque prometió a su marido no decírselo a nadie.

Ahora que Martina conoce la verdad sobre el secreto que su marido escondía, decide contactar con el abogado de la familia Iturbide para conocer cuáles son las consecue3ncias legales de esta nueva situación. El abogado no deja lugar a las dudas. Si Ignacio quiere, podrá reclamar su parte del negocio familiar con todos los derechos. Martina quiere que todo esto se mantenga en el más absoluto secreto.

Pero Martina es una mujer fuerte acostumbrada a mandar y a imponer su criterio. Una vez que ha descubierto el gran secreto que escondía su marido, decide afrontar la situación con determinación y se presenta en la casa de Irma, la madre de Ignacio y amante de Hipólito. Hacía tiempo que ambas mujeres no se veían, pero el encuentro entre ambas es explosivo. Reproches y un fuerte enfrentamiento que termina con amenazas mutuas.