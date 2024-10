La drástica solución de Rifat para que su hijo Sedat siente la cabeza

Sedat debería ser el que heredara la empresa familiar cuando Rifat ya no esté, pero no parece que ese vaya a ser la decisión final de su padre. Sedat es un joven con dinero y vividor al que le importa poco el negocio familiar. Ha tenido numerosas parejas y desde hace un tiempo sale con una mujer casada y madre de dos niños. Todo esto ha colmado la paciencia de su padre que ya no sabe cómo enderezar el rumbo de su hijo.

Ante la evolución que están tomando los acontecimientos, la familia Koroglu pretende buscar una solución a la vida disipada de Sedat. De primeras, Rifat decide que su hijo debe casarse con una chica que él conoce y que es la hija de unos amigos. Pero, a ojos del resto de la familia, se trata de una mala decisión, pues la elegida es hija de una familia que no cae bien a los Koroglu.

Selen, la nuera de Rifat, tiene una idea tras coincidir con Nalan en el hotel. Quizá ella sea la mejor candidata a convertirse en la nueva esposa de Sedat. Gulcihan no tiene claro que sea una buena decisión, pero siempre será mejor que la mujer que propone Rifat. Ambas se ponen manos a la obra para conseguir que Sedat acabe casándose con ella y de esa forma deje de ver a Cana, la mujer casada que puede arruinar la reputación de los Koroglu.