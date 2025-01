Las condiciones de Feride para liberar a Cana

Tras descubrir que Cana espera un hijo de Sedat, Feride ha ido a comunicárselo a Rifat, el patriarca de los Koroglu; pero no se ha quedado ahí. Se las ha ingeniado para secuestrar a Cana y llevarla a un oscuro sótano.

No es la primera vez que pasa, pero Feride está cansada de que Cana se interponga permanentemente en el matrimonio de su hija con Sedat. Ahora que ha descubierto que el padre del niño es Sedat y que Cana no ha abortado, Feride ha decidido imponer sus propias condiciones para dejarla en libertad.

Feride pretende que Cana regrese con Alp y con sus hijos y simule hacer una vida normal. Que no vuelva a ver a Sedat y que no se interponga en su camino. Cana no quiere hacerle caso, porque regresar con Alp es una verdadera pesadilla, pero Feride no está dispuesta a negociar con ella. La amenaza con serias consecuencias si no obedece y cumple sus exigencias.