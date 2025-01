Alp le cuenta a Feride quién es el padre del bebé de Cana y que todos los Koroglu conocen el secreto

Feride está cansada de las continuas intromisiones de Alp en la vida de Nalan; así que decide acudir a su casa para hablar con él y que le explique los motivos por los que no deja a su hija en paz. Alp le termina contando que el bebé que Cana espera es de Sedat. Al principio Feride no quiere creer lo que escucha y piensa que Alp sólo pretende enturbiar más la relación entre Nalan y Sedat, pero según se va desarrollando la conversación, la actitud de Feride cambia radicalmente y pasa del asombro a la indignación. No sólo el bebé de Cana es de Sedat, es que todos en la casa de los Koroglu conocen ese secreto y lo han mantenido oculto para evitar que Nalan lo descubra.

Feride sabe que tiene que hacer algo para evitar que su hija conozca la verdad. Así que acude a casa de Cana con la intención de tomar medidas para que eso no suceda. Allí se encuentra también con Gülcihan, a la que reprocha su silencio con el secreto de Sedat. Feride ha trazado un plan para evitarle problemas a Nalan y cana se ha convertido en su principal objetivo.