Ibrahim cede al chantaje de Hürren y logra reencontrarse con su hija

Ibrahim tiene una hija fruto de su aventura extra marital con Nigar kalfa. Permanecía en el más absoluto secreto, pero Hürren logró descubrirlo y lo ha utilizado en su beneficio. Si Ibrahim quería conocer a su hija, debería mandar a Firuze lejos del palacio. Ibrahim accede a las pretensiones de la sultana y ella cumple con lo pactado. El reencuentro entre Ibrahim y su hija es emocionante, aunque Atjhysa se muestra distante y con reticencias a aceptar a la niña en el palacio.

Los que Hürren no sabía es que Ibrahim se ha guardado un as en la manga. La que todavía no sabe nada es Nigar Kalfa a la que le dijeron que su bebé nació muerto. ¿Logrará descubrir el secreto?