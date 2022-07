Una desesperada Hürren escribe una carta al sultán para intentar que la ayude

El asesinato de Ayse sigue sin ser aclarado y las sospechas sobre su autoría recaen sobre Hürren, aunque ella jura y perjura que no ha tenido nada que ver. Todo esos acontecimientos llegan a oídos del sultán Solimán que decide alejarse de la mujer que le dio dos hijos ante la desesperación de Hürren. La concubina favorita del sultán y madre de dos de sus hijos ha caído en desgracia.

El sultán no sólo la ha repudiado y alejado de él, sino que ha ordenado que Hürren sea trasladada de palacio. Además no le podrá acompañar su hijo, el heredero al trono. Ella está desesperada y le escribe una carta a Solimán pidiendo clemencia y jurándole que no tiene nada que ver con la muerte de Ayse.