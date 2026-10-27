¡Sühan toma la decisión más difícil de su vida! Descubre que el padre de Cesur no se suicidió y pone en peligro el futuro del suyo

Sühan y Cesur atraviesan uno de los momentos más difíciles de su matrimonio. Sus diferencias sobre la posible implicación de Tahsin en la fuga del presidiario Riza han provocado que la joven decida marcharse unos días a Estambul.

Cesur visita a su mujer y no oculta su enfado. Le reprocha que haya puesto tierra de por medio justo cuando las sospechas sobre su padre son cada vez mayores. Sin embargo, Sühan le deja claro que no piensa tomar partido sin conocer toda la verdad."Solo te estoy dando un poco de espacio para que puedas culpar a mi padre sin remordimientos hacia mí", le responde.

La joven teme que la obsesión de Cesur por vengarse de Tahsin termine transformándolo en otra persona. Y hay algo que le preocupa todavía más: que, una vez consumada su venganza, su marido ya no quiera seguir a su lado.

Antes de marcharse, Cesur le revela que la carta de su padre Hasan está incompleta y que Korhan tiene la otra mitad. Le pide que consiga el documento y le hace una promesa: si descubre que se trata de una carta de suicidio, renunciará a la exhumación y a su venganza.

Sühan acepta y, al día siguiente, regresa a Korludağ para hablar con su hermano y Cahide. Finalmente, consigue leer la carta completa y descubre que Hasan no pretendía quitarse la vida, sino alejarse de Tahsin.

La revelación cambia por completo su postura. A pesar de las graves consecuencias que podría tener para su padre, Sühan le pide a Cesur que siga adelante con la exhumación del cuerpo de Hasan.

El día señalado, mientras Cesur se encuentra en el cementerio, Sühan mantiene una conversación con Korhan. Su hermano quiere saber si realmente es feliz junto a su marido.

Ella reconoce que siempre ha sido consciente del peligro que suponía enamorarse de Cesur, pero también comprende que su marido necesita descubrir la verdad para que su madre pueda cerrar definitivamente una dolorosa etapa de su vida.

Sühan sabe que ha llegado el momento de enfrentarse al pasado y que los secretos de Tahsin podrían estar a punto de salir a la luz.