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Emir estalla contra Reyhan tras descubrir que está dispuesta a casarse con él: "No quiero volver a verte"

Emir intenta convencer a Reyhan de que su boda no siga adelante, pero la joven le ha dado su palabra a su tío Hikmet y piensa cumplirla hasta el final.

Emir estalla contra Reyhan tras descubrir que está dispuesta a casarse con él: "No quiero volver a verte"

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Vivir en la mansión de los Tarhun cada vez se le hace más cuesta arriba a Reyhan. La mujer de Hikmet quiere que Reyhan asuma algunas de las tareas de la casa y le pide a su empleada de confianza que la ayude en la cocina. La asistenta le entrega un plato de una vajilla muy cara, que deja caer al suelo para, después, culpar a la protegida del padre de Emir. Cavidan entra en cólera al ver hecho añicos el plato en el suelo y se ceba con Reyhan. La insulta y la humilla sin ningún remordimiento y le exige que guarde silencio y no cuente a nadie el calvario que está viviendo en la mansión.

Reyhan, en el punto de mira de Cavidan y de su asistenta de hogar

La sobrina de Hikmet se hace un corte en la mano al recoger el plató del suelo y aparece Emir en la cocina. Él no sabe todavía que su padre lo va a casar con ella y se muestra amable y cariñoso con ella. Se preocupa por su herida, un gesto que ella agradece.

Emir y Reyhan se conocen por primera vez

Sin embargo, Reyhan ya no aguanta más tantos desprecios y su intención es regresar a su casa, pero su tío le ruega que no lo haga y que se case con Emir. "Cumple el último deseo de un hombre que está a punto de morir", le espeta Hikmet. La joven, que tiene un gran corazón, se compadece de su tío y le promete que contraerá matrimonio con su primogénito. "Me casaré y no me rendiré pase lo que pase", afirma convencida.

Tras la conversación privada que mantienen ambos, Hikmet se presenta en el salón de la casa con Reyhan y comunica a su familia que ella será la mujer que se case con Emir. Todos se quedan sorprendidos ante la noticia, especialmente Cavidan, que no quiere a la joven como nuera, sino a Cemre, íntima amiga de su hijo.

Reyhan cumple el último deseo de su tío: "Me casaré con Emir"

Emir no da crédito a las palabras de su padre y decide ir a hablar con Reyhan. Le confiesa que él no quiere casarse y le pide que hable con su padre para convencerlo de que no es una buena idea. Pero la joven ha hecho una promesa a Hikmet y no va a cambiar de opinión.

Emir intenta convencer a Reyhan para que anule su boda con él

Al ver que Reyhan no está dispuesta a dar su brazo a torcer, Emir decide llevarla engañada hasta uno de sus chóferes y le entrega una importante suma de dinero para que regrese a su casa y pueda vivir desahogadamente durante un año. "No quiero volver a verte. Mantente lejos de mí", le dice enfadado. Unas palabras que hacen que Reyhan no pueda evitar llorar.

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