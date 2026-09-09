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Emir pasa de querer a Reyhan lejos de su vida… ¡a aceptar casarse con ella!

Emir acepta casarse con Reyhan después de haberse negado en rotundo. ¿Por qué ha cambiado de opinión? ¿Estará tramando algo?

Emir pasa de querer a Reyhan lejos de su vida… ¡a aceptar casarse con ella!

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Emir regresa feliz a la mansión familiar. Cree que la sobrina de su padre se ha marchado para siempre de su vida. Cavidan también está pletórica de felicidad y le recomienda a su hijo que busque una mujer con la que casarse. Sabe que Hikmet no parará hasta conseguir que su primogénito pase por la vicaría. Sin embargo, Emir tiene claro que quiere seguir soltero.

Cuando el joven llega a su habitación, se queda en shock al comprobar que el sobre con el dinero que le entregó en mano a Reyhan está allí.

Intenta contenerse, pero, al descubrir que su prometida ha regresado a la mansión, no puede ocultar su rabia.

Emir descubre que Reyhan no se ha marchado de la mansión

Finalmente, Emir habla con su padre e intenta hacerle ver que está cometiendo un grave error. "Sabes que no quiero casarme. No voy a sacrificar mi libertad por ti", le dice muy serio. Sin embargo, su padre no está dispuesto a escuchar sus reproches y le pide que se marche de casa si no está de acuerdo con su decisión.

Emir se niega a casarse con Reyhan y planta cara a su padre

Tras pensárselo, Emir acaba aceptando la propuesta de su padre y accede a casarse con Reyhan.

Hikmet reúne a toda la familia para comunicarles que la boda de Reyhan y Emir ya es un hecho. Cavidan no está de acuerdo con este enlace y se lo hace saber a su esposo, pero su hijo le asegura que ya ha tomado una decisión y que no va a cambiar de opinión. Quiere casarse cuanto antes con la sobrina de su padre, por lo que celebrarán una boda civil sencilla, tal y como ha pedido la novia.

Hikmet le entrega a Emir el anillo de su abuela para que se lo ponga a su prometida. Suna felicita a los novios por su inminente boda ante la atenta mirada de Cavidan, que no puede ocultar su descontento con este enlace pactado.

Ya no hay vuelta atrás: Emir está decidido a casarse con Reyhan

Cavidan llama a Cemre, la íntima amiga de Emir, para contarle que Emir y Reyhan van a casarse. La joven no da crédito. "¿Se va a casar? ¡Es absurdo!", exclama enfadada antes de reprocharle que no lo haya evitado.

Cemre quiere hablar con su amigo para impedir que cometa un error, pero sabe que no tiene ningún derecho a intervenir porque no es su novia. "Tú eres mi futura nuera. Emir se preocupa por ti. No lo des por perdido", le dice Cavidan para animarla.

Cemre se queda en shock al enterarse de que Emir se casa con Reyhan

Mientras tanto, Emir y Reyhan acuden a un fotógrafo profesional para hacerse unas fotografías para su boda civil. Posan primero por separado y después juntos, como si fueran una pareja de enamorados. La tensión entre ellos se palpa en el ambiente y parece que empieza a surgir algo especial. ¿Acabarán enamorándose?

Emir y Reyhan posan juntos por primera vez

Después, la joven pareja acude al juzgado para agilizar los trámites de la boda civil y poder casarse al día siguiente. Reyhan está confundida. No entiende por qué Emir ha cambiado tanto su actitud hacia ella. Hace apenas dos días no quería casarse e incluso le ofreció dinero para que desapareciera de su vida. Ahora, en cambio, está dispuesto a pasar el resto de su vida a su lado. ¿Estará tramando algo el amigo de Cemre?

Emir y Reyhan ponen a punto todos los papeles para su enlace

Ya en el coche, Emir le confiesa que lo suyo no fue amor a primera vista y que, al principio, rechazó casarse con ella porque, según le explica, "actuó sin pensar".

Emir siente una enorme curiosidad por saber por qué Reyhan aceptó mudarse a Estambul y casarse con él. Ella le responde que Hikmet se lo pidió, pero oculta la verdadera razón: su padre está gravemente enfermo y le queda muy poco tiempo de vida.

De regreso a casa, Cemre los espera en la mansión y le pide explicaciones a Emir. Está muy enfadada con él y no comprende cómo puede casarse con Reyhan, una joven a la que apenas conoce.

"Dime que no te casarás con ella, que solo lo dijiste en un arranque de ira", le suplica. Sin embargo, Emir le muestra los documentos de la boda y le comunica que se casarán al día siguiente.

Cemre le pide explicaciones a Emir por su inmimente boda con Reyhan

Al ver que no puede convenver a Emir, habla con Reyhan para ver si consigue que la boda civil no se lleva a cabo. La amiga de Emir cree que la sobrina de Hikmet solo quiere casarse con él por ser un hombre muy popular. Pero, la sobrina de Hikmet le asegura que ha tomado esta decisión para cumplir el deseo de su tío. Pero, ella no se lo creer. "No pegáis nada", le dice con desprecio Cemre. "Los prejuicios son de muy mal gusto y no voy a hablar de mi matrimonio contigo", le contesta.

Cemre se enfrenta a Reyhan por su inminente boda con Emir: "No pegáis nada"
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