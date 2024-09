Sergio pone fin a su relación con Julieta y la echa de su casa

Sergio sigue enamorado de Alicia y quiere recuperarla a toda costa, especialmente ahora que ha descubierto que ha roto con Martín. Así que cuando Julieta llega a casa, Carranza se sincera con ella. Le pide que se vaya de su mansión porque ya no quiere compartir su vida con ella. Le confiesa que sigue queriendo a su exmujer y que su intención es recuperarla.

Lago se queda en shock al escuchar a su pareja y se resiste a abandonar la vivienda del reputado periodista. "No soy la sirvienta que dejaste embarazada y echaste de tu casa", le asegura entre lágrimas. Pero, Carranza no está dispuesto a ceder. Se ha dado cuenta de que su relación con Julieta no funciona y que lo mejor es separarse. "Lo único que tienes que hacer es preparar tu maleta y volver a tu apartamento", le responde muy serio y le promete que nunca le faltará de nada al hijo que está esperando.

Lago está muy enojada con él y no quiere irse de la mansión. Sergio pierde los nervios al ver que Julieta se opone a marcharse y pide a su sirvienta que la ayude a hacer las maletas para que abandone la casa lo antes posible.