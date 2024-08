Julieta vuelve a jugársela a Sergio: filtra una noticia bomba sobre él y Alicia que se vuelve viral en redes sociales

Julieta está desperada por acabar de una vez por todas con el matrimonio de Sergio y Alicia y planea de nuevo, con la ayuda de Lalo Valdés, el periodista que hizo pública la ruptura de ambos, difundir una nueva noticia que perjudique la imagen del reputado periodista. La amante de Carranza le pide que publique su divorcio con Montiel después de 30 años juntos y así lo hace.

Cuando Sergio ve dicha información por redes sociales, entra en cólera. Julieta intenta restarle importancia. Su amante no se imagina que ha sido ella la que ha filtrado la información para alejarlo de Alicia y así poder hacer pública su relación con él sin tener que ocultar su amor ante los medios de comunicación.

Carranza sospecha que Martín ha sido el responsable de comunicar a la prensa su divorcio con Alicia y no duda en hablar con él cuando lo ve en la redacción. "Tengo que felicitarte por tu nueva hazaña", le dice al padre de Sofía. Martín se defiende de sus sucias amenazas y Sergio, que no se amilana ante nadie, jura vengarse de él: "No sabes el enemigo que te has ganado y me las pagarás", le asegura en tono amenazante.