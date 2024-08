Sergio monta en cólera cuando descubre que Martín ha estado en su casa, pero Alicia tiene una respuesta contundente

Martín ha hecho de tripas corazón y se ha presentado en la casa de Alicia para conocer a su familia. Cuando Eva, la madre de Alicia le ve en la puerta no se puede creer lo que está pasando. Eva no acepta la relación de su hija y sigue pensando que no está bien que Alicia se vea con otro hombre que no sea Sergio Carranza, su marido. Martín tira de palabrería para intentar reconducir la situación y se presenta a los hijos de Alicia.

La situación es muy incómoda para todos, pues no sólo es Eva la que rechaza esa relación de su hija; también Yuri y Miranda se oponen a que su madre esté con el periodista. Las fotos que Sergio enseñó de Alicia besándose con Martín no han ayudado precisamente a que los hijos de Alicia vean con buenos ojos la relación de su madre. Sólo Gonzalo se ha mostrado amable con Martín y todo porque no soporta la personalidad de su padre.

Eva no está dispuesta a que las cosas se queden como están y no pierde la ocasión de llamar a Sergio a la oficina para contarle lo que está sucediendo en su casa. Sergio se vuelve loco de celos y aparece en la puerta de Alicia hecho una furia y acusando a su mujer de cosas muy desagradables. Alicia lo tiene claro. Es consciente de la situación, pero le planta cara a su marido. Él no atiende a razones pero una llamada a su abogado, que le confirma que el divorcio entre ambos es firme, deja a Sergio sin argumentos y palabras.