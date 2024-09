Los celos de Julieta hacia Alicia podrían haber terminado en tragedia

Sergio sigue hospitalizado recuperándose del infarto que ha sufrido. Alicia ha pasado la noche con él y eso disgusta a Julieta. Cuando la pareja de Carranza descubre que su exmujer ha permanecido a su lado, entra en cólera. Lago no puede ni ver a la hija de doña Eva y así se lo hace saber a Sergio. "Alicia es una mujer frívola, termina con Martín y, ahora, te quiere recuperar", le manifiesta a su novio muy enojada.

Julieta abandona la clínica donde el reputado periodista se está ingresado y se presenta en la casa de Rebeca donde sabe que están Alicia y su amiga Fedora. Le pide explicaciones por tener tantas atenciones con Sergio y Montiel, que no tiene pelos en la lengua, le reprocha que no lo haya hecho ella. "Dejas a tu pareja abandonada en una clínica cuando le acaba de dar un infarto, eso no es normal", le asegura a Julieta. La joven periodista no puede controlarse y acaba golpeando a Alicia.

En ese momento, llega Fedora para separarlas y Rebeca, que padece un trastorno cognitivo que afecta a su memoria, apunta a Julieta con un arma. Cree que es una ladrona que ha entrado en su vivienda para robarle. Se dispara el arma, pero, afortunadamente y gracias a la rápida intervención de Montiel, no ocurre una desgracia. Lago acaba marchándose de allí muerta de miedo.