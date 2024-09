Alicia sorprende a su hijo Gonzalo en una actitud cariñosa con su amiga Fedora

Gonzalo está enamorado de su novia Lorena y decide irse a vivir con ella a su casa y así se lo hace saber a Fedora. A la amiga de su madre le da mucha pena que el joven abandone su casa porque le tiene un cariño especial. Ambos tuvieron una corta historia de amor y Fedora no lo puede olvidar.

La mujer se acerca al hijo de Sergio para darle un abrazo y acaban besándose. En ese momento, llega a casa Alicia y les pilla a los dos en actitud cariñosa.

La madre de Gonzalo se queda en shock al verlos juntos y les pide una explicación tras lo ocurrido. El joven intenta restarle importancia asegurando a su progenitora que solo se estaban despidiendo amigablemente, pero no convence a Montiel. Alicia no quiere seguir ni un minuto más en casa de Fedora. Se siente traicionada por ella y no se lo puede perdonar. "No me esperaba una traición de ti", le manifiesta muy enojada.

Al cabo de un rato, llega doña Eva a la vivienda y, al ver a su hija con las maletas en la mano, le pregunta qué ocurre y ella le explica que Fedora se ha acostado con su hijo en varias ocasiones. "Mi mejor amiga está más preocupada en seducir a mi hijo que en respetar mi amistad", le cuenta a su madre muy enfadada.

Al final, Alicia y su progenitora se instala en un hotel hasta encontrar un lugar mejor para vivir. Doña Eva, que está acostumbrada al lujo, está muy preocupada por la situación económica de su hija. No tienen dinero ni una casa donde instalarse, así que intenta convencerla para que se reconcilie con Sergio y puedan volver a la mansión familiar. Pero, Montiel no está por la labor. Su marido le fue infiel con Julieta y no puede olvidarlo.