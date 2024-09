Alicia atraviesa una mala racha y toma la decisión de separarse de Martín

Alicia no está pasando por un buen momento. Su separación de Sergio, el distanciamiento con sus hijos, el hijo 'sorpresa' de Carranza, Lucas, la enfermedad de su amiga Rebeca, Fedora intentando reconciliarse con ella y su inseguridad en su relación con Martín hacen que viva atormentada e infeliz y así se lo hace saber a su hijo Gonzalo. "Tengo miedo de que esta historia con Martín sea un espejismo de mi vida", asegura Montiel entre lágrimas.

Alicia se acerca a casa de Martín y se encuentra en el portal de su casa con Karina. La mujer, que siente algo especial por el padre de Sofía, le revela a Montiel que ha visto a Mabel Rangel y a su novio muy acaramelados. La madre de Miranda no puede evitar sentirse celosa y decide hablar con Martín. Ya temía que su relación con el joven periodista fracasara y, ahora, su inseguridad crece con el comentario malicioso de la agente de policía.

La hija de doña Eva revela a su novio lo que siente. Le confiesa que su historia de amor le produce vértigo y que se siente indefensa tras enamorarse de él. En el fondo, teme que su actual pareja le engañé con otra mujer como hizo Sergio con Julieta. Así que decide romper con él pese a que Guerra le confiesa su amor.

El padre de Sofía le pide que recapacite y que no lo haga. Le asegura que él no es Carranza y le asegura que solo tiene ojos para ella. Pero, no logra que Alicia cambie de opinión. "Olvídate de mí, sal con gente de tu edad, cásate y ten más hijos", le revela con lágrimas en los ojos y, antes de irse, le da las gracias por haberle regalado la historia de amor más bonita que jamás haya vivido.