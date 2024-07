El lunes tienes una cita con 'Si nos dejan', el nuevo gran estreno de Nova

'Si nos dejan' cuenta la historia de amor entre Alicia Montiel y Martín Guerra. Ella es la mujer de un periodista de gran prestigio llamado Sergio Carranza y él un joven reportero con las ideas claras y gran dedicación por su profesión. La vida de ambos se cruza y el destino es imprevisible con los sentimientos.

Protagonizada por un reparto de verdadero lujo encabezado por Mayrín Villanueva a la que también hemos visto en Nova protagonizando grandes éxitos como conocida por 'La fea más bella' y 'Mi marido tiene familia'; Alexis Ayala que participó en 'Quererlo todo', 'Lo que la vida me robó' y 'Amar a muerte', entre otras; Marcus Ornellas protagonista en 'A que no me dejas' y 'Rubí 2020', e Isidora Vives ('Quererlo todo'), entre otros grandes artistas.

'Si nos dejan' ha sido un gran éxito de audiencia en Latinoamérica y Estados Unidos y también lo será en España. Aterrizará el próximo lunes 29 de agosto a las 19:30 horas en Nova.