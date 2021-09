El matrimonio y la familia de Charly se deshacen poco a poco

Vanesa tiene decidido que quiere ser modelo y así se lo cuenta a su padre. Charly se lo prohíbe. No quiere que su hija se meta en ese mundo. Cuando se lo comenta a Diana, su mujer, y esta le dice que apoya a su hija hasta el punto de convertirse en su representante, Charly se vuelve literalmente loco. No solo está decidido a que su hija no sea modelo, sino que arremete con su mujer a la que insulta gravemente. El matrimonio y la familia de Charly están al borde de la ruptura.