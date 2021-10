Lari, detenida por la policía acusada del asesinato de Diana

Lari lleva escondiéndose de la policía durante algún tiempo. Es la principal sospechosa del asesinato de la ex mujer de Charly, aunque ella asegura que no lo hizo. Vive como una prófuga de la Justicia y está escondida en un lugar donde puede verse con Juanjo. Los sentimientos que siente por su antiguo amigo ya no los puede esconder más y le confiesa lo que siente realmente por él. Cuando ambos están juntos, la policía se presenta en su casa para detenerla. Lari no quiere seguir huyendo más y decide entregarse, aunque antes le dice a Juanjo que se escape para que no le pillen junto a ella.