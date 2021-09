Diana le pide a Charly una nueva oportunidad

Después de los últimos acontecimientos, Diana decide acercarse a ver a Charly, no en vano sigue siendo su marido y a pesar de los desencuentros, saca fuerzas de flaqueza para pedirle una nueva oportunidad juntos. Monchis ya no está y Diana cree que es un buen momento para retomar su relación. Charly se muestra tranquilo y confiado, pero su respuesta no es la que Diana esperaba.