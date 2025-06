Helena descubre los siniestros planes de su padre para arrebatarle a su hijo

La relación entre Helena y su padre Eduardo no es buena desde hace algún tiempo, concretamente desde que se quedó embarazada de Lalito y el hombre con el que vivía la dejó sola. Desde entonces Eduardo, su padre, considera que su hija no es una buena madre y que no se comporta como tal. Una mentalidad medieval que le ha llevado a enfrentarse con su propia hija.

Helena consiguió trabajo en el Grupo Imperio, una de las principales empresas turísticas del país. les presentó un proyecto en el que ha estado trabajando durante muchos años y las cosas parecía que iban a mejorar. pero Helena no contaba con la traición de Juan Carlos y las trampas de grupo Imperio que se quedó con su proyecto, la despidió y la acusó de plagiar su propia proyecto. Helena había puesto como garantía de sus proyectos la casa de sus padres, el banco quiere ejecutar las deudas y sus padres podrían perder la casa. Obviamente la relación con su padre terminó por romperse del todo y él quiso vengarse pidiendo la patria potestad de su nieto.

Han sido semanas muy difíciles para Helena, pero poco a poco los problemas se van solucionando. Plutarco, el vicepresidente de la compañía, está deseando conquistar a Helena y le ha prestado un enorme apartamento para que pueda vivir con su hijo a un coste económico, además ella ha logrado ganar el suficiente dinero como para pagar la deuda de la casa de sus padres, que ya no corre el riesgo de perderla. Pero Eduardo sigue emperrado en hacerle a su hija el mayor daño posible y ha presentado una denuncia en el juzgado para quitarle la custodia. Helena no se puede creer que su propio padre haya llegado tan lejos y Eva se enfrenta a Eduardo al que acusa de ser un mal padre y una mala persona.

En medio de toda esta guerra, Plutarco aparece para intentar aprovecharse de la situación y seguir con su plan de conquistar a Helena.