Juan Carlos le roba un beso a Helena… ¡y ella se deja llevar por el momento!

Juan Carlos, decidido a entregarse a las autoridades tras ser acusado de robar dinero al Grupo Imperio, se dirige a la comisaría más cercana al ver que Helena no está dispuesta a otorgarle el beneficio de la duda. Lo hace sin documentación y con algunas copas de más y, ante esta situación, los agentes están a punto de detenerlo, y el empresario se ve obligado a recurrir a la hija de Silvia para que lo saque de allí.

Finalmente, Helena acude en su ayuda, haciéndose pasar por su esposa. Juan Carlos aprovecha la ocasión para acercarse a ella. Sin embargo, los agentes sospechan que no son realmente pareja, ya que se muestran distantes. Caballero le pide a Helena que cambie su actitud, y sin mediar palabra, él la sorprende con un apasionado beso.

Después del beso, Helena se siente confundida. Está a punto de casarse con Plutarco y sus sentimientos por Juan Carlos se han reavivado. Él le recuerda que lleva dos fotos suyas en la cartera, lo que, según él, demuestra que sigue sintiendo algo por él. Para salir del paso, ella asegura que se olvidó de sacarlas… y se vuelven a besar.

Al final, los agentes deciden dejar en libertad a Juan Carlos y le cuenta a Moreno toda la verdad sobre las falsas acusaciones vertidas hacia su persona. Le explica que, aunque no tiene pruebas aún, no robó los 3 millones de dólares ni plagió el proyecto empresarial de ella. Está convencido de que alguien dentro del Grupo Imperio está detrás de todo y necesita la ayuda de Helena para demostrarlo. Además, teme por su madre, a quien también intentan desprestigiar aprovechando su vulnerabilidad.

Helena no sabe qué creer. Juan Carlos afirma ser inocente, pero no tiene pruebas. Él sospecha que Plutarco está implicado, aunque Helena se niega a pensar que él pueda hacer algo así. La hija de Silvia le confiesa que le habló de su existencia a su amiga Eva María y fue ella, la prometida de Adriano, la que la convenció para escucharlo. Lo que no sabe la prometida de Plutarco es que Eva María… es precisamente Juan Carlos. ¿Cómo reaccionará la madre de Eduardo al descubrirlo?