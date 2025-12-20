La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

La hija de Zacarías es quien ha secuestrado a Juan y lo mantiene maniatado en un cobertizo, en medio del bosque. Su objetivo es impedir, cueste lo que cueste, que se case con Norma.

Ella está obsesionada con el hermano de Franco y el hecho de que no haya sucumbido a sus encantos ha herido profundamente su orgullo. Ahora, no está dispuesta a dejarlo marchar.

"No permito que me traicionen ni que jueguen conmigo. Yo siempre hago con los hombres lo que me da la gana", le asegura al hermano de Franco.

Sin embargo, a Juan no le interesa lo que ella siente por él y le recuerda que retenerlo contra su voluntad es un delito. Pero a la empresaria le da igual y tiene claro que, mientras él la rechace, seguirá preso.