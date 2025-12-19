La tensión entre Karsu y Bora aumenta tras su beso

Después del beso entre Karsu y Bora, la relación entre ambos ya no ha vuelto a ser la misma. La tensión es evidente, especialmente por parte de Karsu, la hermana de Irmak. Siente algo muy especial por él, pero, al ser su jefe, no sabe cómo reaccionar.

Bozbeyli está trabajando en su casa y le pide a Karsu que se acerque hasta allí. La hija de Filiz necesita imprimir unos informes de la empresa y, cuando está a punto de marcharse, Bora le pide que se quede para aclarar lo del beso. Karsu se pone muy nerviosa. Le da mucha vergüenza hablar del tema y, para salir del paso, le asegura que creyó que él la besó por equivocación. Sin embargo, su explicación no convence a Bora, ya que ella también le devolvió el beso y, cuando él le pregunta por qué no se apartó,Karsu no sabe qué responder.

"Me da mucha vergüenza hablar de esto con usted y no quiero decir algo de lo que luego me arrepienta", le confiesa, muy incómoda.

Bora, al ver que lo está pasando mal, le permite marcharse y le recuerda que tienen una cena de trabajo, algo que Karsu había olvidado. Al notar que ella se muestra reacia, le pregunta si ya no quiere seguir siendo su asistente, pero ella le aclara que sí. "Quiero ayudarle, me gusta mucho mi trabajo", le responde con sinceridad.