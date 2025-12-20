Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

La hija de Zacarías llega a la hacienda Elizondo con un objetivo muy claro: sembrar la duda en Norma sobre Juan. Sus palabras, cargadas de insinuaciones, terminan desatando una fuerte discusión entre ellas.

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

Publicidad

Nova
Publicado:

Dinora se presenta en la hacienda Elizondo con la excusa de hablar con Norma. Lejos de mostrar preocupación, disfruta al ver sufrir a la hija de Gabriela, que debía haberse casado con Juan y que, tras su desaparición, no ha podido cumplir su sueño de darse el "sí, quiero".

La hija de Zacarías finge compasión ante la hermana de Jimena y deja caer la posibilidad de que Juan no haya sido secuestrado, sino que se haya marchado por voluntad propia. Sin embargo, Norma no cree una sola palabra: conoce bien a Juan y está convencida de que sus sentimientos hacia ella siempre han sido sinceros.

Al ver que sus insinuaciones no surten efecto, Dinora decide ir un paso más allá y asegura que Juan no es un hombre fiel, insinuando que podría estar con otra mujer y haberla dejado atrás sin mirar atrás.

Finalmente, Dinora logra su objetivo. Sus palabras desatan la furia de Norma y la conversación termina en una fuerte pelea que deja a la joven completamente alterada.

¿Cuándo descubrirá Norma que Dinora es la responsable del secuestro del padre de su hijo?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

Juan desaparece de manera misteriosa y sus hermanos están muy preocupados por él

Juan desaparece de manera misteriosa y sus hermanos están muy preocupados por él

Sarp ya no puede ocultarlo por más tiempo y termina reconociendo que le gusta Cansu
Momento destacado

Sarp ya no puede ocultar por más tiempo sus sentimientos hacia Cansu

La tensión entre Karsu y Bora aumenta tras su beso
Momento destacado

La tensión entre Karsu y Bora aumenta tras su beso

Armando ordena asesinar a Rosario, pero la cantante salva su vida en el último instante
Resumen semanal

Rosario y Armando están vivos de milagro: ambos han intentado matarse

El matrimonio ha pasado de quererse a acabar con la vida del otro. ¿Cómo terminará esto?

Pasión de gavilanes - Dínora guarda un regalo de bodas envenenado para Juan: lo manda secuestrar
Momento destacado

Dínora guarda un regalo de bodas envenenado para Juan: ¡lo va a secuestrar!

Juan y Norma tienen su última cita de novios. En muy pocos días se van a casar y no caben en sí de felicidad. Pero Dínora no está dispuesta a darlo por perdido.

Ömer no lo duda y corre al escenario para no dejar sola a Emel

Ömer no lo duda y corre al escenario para no dejar sola a Emel

Nada vuelve a ser igual entre Bora y Karsu tras su beso

Nada vuelve a ser igual entre Bora y Karsu tras su beso

Pasión de gavilanes - Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Publicidad