Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

Dinora se presenta en la hacienda Elizondo con la excusa de hablar con Norma. Lejos de mostrar preocupación, disfruta al ver sufrir a la hija de Gabriela, que debía haberse casado con Juan y que, tras su desaparición, no ha podido cumplir su sueño de darse el "sí, quiero".

La hija de Zacarías finge compasión ante la hermana de Jimena y deja caer la posibilidad de que Juan no haya sido secuestrado, sino que se haya marchado por voluntad propia. Sin embargo, Norma no cree una sola palabra: conoce bien a Juan y está convencida de que sus sentimientos hacia ella siempre han sido sinceros.

Al ver que sus insinuaciones no surten efecto, Dinora decide ir un paso más allá y asegura que Juan no es un hombre fiel, insinuando que podría estar con otra mujer y haberla dejado atrás sin mirar atrás.

Finalmente, Dinora logra su objetivo. Sus palabras desatan la furia de Norma y la conversación termina en una fuerte pelea que deja a la joven completamente alterada.

¿Cuándo descubrirá Norma que Dinora es la responsable del secuestro del padre de su hijo?