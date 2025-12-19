Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen semanal

Rosario y Armando están vivos de milagro: ambos han intentado matarse

El matrimonio ha pasado de quererse a acabar con la vida del otro. ¿Cómo terminará esto?

Armando ordena asesinar a Rosario, pero la cantante salva su vida en el último instante

Publicidad

Nova
Publicado:

La relación de Armando y Rosario siempre ha estado marcada por los altibajos, los dramas, las peleas, entremezclados con el amor.

Pero las cosas han ido a peor. Armando se encargó de que sus hombres acabasen con la vida de Rosario, que en realidad siempre ha estado enamorada de Franco Reyes, pero no lo consiguieron.

Rosario siguió con vida y encima se fue a esconder en casa de Memo Duque, el hombre de confianza de Armando, que se arriesgó para proteger a la mujer.

Pasión de gavilanes - Rosario planea acabar con Armando desde su huida

Mientras Armando daba la cara en el bar Alcalá diciendo a todos que Rosario le había abandonado. Pero al final sus hombres le cuentan que la han visto con vida y van a buscarla.

Ella huye y se refugia esta vez en casa de Panchita, pero no parece que pueda estar ocultarse mucho tiempo más.

Pasión de gavilanes - Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Además, ahora tiene un nuevo objetivo. Además de vengarse de Armando quiere hacerlo de Franco Reyes y su nueva novia, Sara Elizondo.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Armando ordena asesinar a Rosario, pero la cantante salva su vida en el último instante

Rosario y Armando están vivos de milagro: ambos han intentado matarse

Pasión de gavilanes - Dínora guarda un regalo de bodas envenenado para Juan: lo manda secuestrar

Dínora guarda un regalo de bodas envenenado para Juan: ¡lo va a secuestrar!

Ömer no lo duda y corre al escenario para no dejar sola a Emel

Ömer no lo duda y corre al escenario para no dejar sola a Emel

Nada vuelve a ser igual entre Bora y Karsu tras su beso
Momento destacado

Nada vuelve a ser igual entre Bora y Karsu tras su beso

Pasión de gavilanes - Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo
Momento destacado

Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Karsu, dolida con Bora
Momento destacado

Ömer y Süsen sellan su compromiso tras una pedida de mano por todo lo alto

La historia de amor de Ömer y Süsen da un giro decisivo. Lo que iba a ser una boda en secreto acaba convirtiéndose en una pedida de mano tradicional, rodeados de familiares y amigos, después de superar dudas, accidentes y la oposición inicial de Süreyya.

Bora es un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo
Momento destacado

Bora es todo un conquistador: Ayça se muere por él y Karsu termina besándolo

Ayça y Karsu se mueren por Bora. La sobrina de Filiz está dispuesta a lanzarse a sus brazos y Karsu termina besándolo.

Así ha estado presente Pasión de gavilanes en Antena 3: apariciones e hitos que nunca olvidaremos

Así ha estado presente Pasión de gavilanes en Antena 3: apariciones e hitos que nunca olvidaremos

Pasión de gavilanes - Sarita y Jimena llegan a la conclusión de que Eva es la madre de Ruth.

Sarita y Jimena llegan a la conclusión de que Eva es la madre de Ruth

Ayça despliega todos sus encantos y pone en marcha un plan para conquistar a Bora

Ayça despliega todos sus encantos y pone en marcha un plan para conquistar a Bora

Publicidad