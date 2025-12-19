Rosario y Armando están vivos de milagro: ambos han intentado matarse

La relación de Armando y Rosario siempre ha estado marcada por los altibajos, los dramas, las peleas, entremezclados con el amor.

Pero las cosas han ido a peor. Armando se encargó de que sus hombres acabasen con la vida de Rosario, que en realidad siempre ha estado enamorada de Franco Reyes, pero no lo consiguieron.

Rosario siguió con vida y encima se fue a esconder en casa de Memo Duque, el hombre de confianza de Armando, que se arriesgó para proteger a la mujer.

Mientras Armando daba la cara en el bar Alcalá diciendo a todos que Rosario le había abandonado. Pero al final sus hombres le cuentan que la han visto con vida y van a buscarla.

Ella huye y se refugia esta vez en casa de Panchita, pero no parece que pueda estar ocultarse mucho tiempo más.

Además, ahora tiene un nuevo objetivo. Además de vengarse de Armando quiere hacerlo de Franco Reyes y su nueva novia, Sara Elizondo.