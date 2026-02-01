Fernando cree haber acabado con la vida de Martín, pero está muy equivocado

Martín sorprende a Fernando en la cama con Dínora y, para evitar que le cuente a Gabriela que su marido le es infiel con su amiga, Fernando intenta hacerlo callar. Escandón cree haber acabado con su vida ahogándolo e intenta deshacerse del cuerpo. Sin embargo, se lleva una gran sorpresa cuando el abuelo de Jimena despierta y demuestra que sigue con vida. "No es tan fácil acabar conmigo", le dice, lleno de rabia.

Fernando lleva al padre de su mujer a un sanatorio para enfermos mentales y lo interna allí, asegurando a su primo, el admistrador del centro y a una enfermera, que se trata de un empleado suyo que ha intentado quitarse la vida.