Así es el actor colombiano

Juan Pablo Shuk se somete a nuestro test y habla sin filtros de su vida personal y de Escandón en Pasión de Gavilanes

Hemos sometido al actor Juan Pablo Shuk a nuestro test de preguntas rápidas. Si quieres conocerlo mejor, no te pierdas este vídeo.

El actor colombiano, afincado en España desde hace ya unos años, se ha atrevido a responder a nuestro cuestionario. Nos ha contado cómo definiría a su personaje en Pasión de Gavilanes y lo tiene claro: para él, Fernando Escandón es "perverso".

Además, le hemos preguntado qué le diría a Fernando si lo tuviera delante y con quién del elenco se reía más. Sobre esto último, no ha dudado en responder que "con todos sus compañeros de rodaje".

También nos ha revelado el ritual que sigue antes de grabar una escena, y es concentrarse. Asimismo, ha confesado que identifica a Fernando con la canción Sigo siendo el Rey.

Por otra parte, nos ha contado qué objeto llevaría a un set de rodaje y qué sueños le quedan por cumplir: "Ver a mis hijos crecer y seguir trabajando", asegura.

En cuanto a un lugar donde perderse, se decanta por Santa Marta, en Colombia. Y su vicio confesable es el café. "Es una locura", afirma.

