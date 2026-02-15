Pasión de Gavilanes

Martín revela el horror que vivió: Fernando intentó acabar con su vida en el psiquiátrico

Hortensia y Martín logran escapar del psiquiátrico y se presentan en el mercado donde ella trabaja junto a sus hijos, Manolo y Miguel.

Sara, Jimena y Norma descubren que su abuelo está con Hortensia y no pueden contener la emoción. Al hablar con él por teléfono, Martín les revela que Fernando lo mantuvo recluido en el psiquiátrico donde estaba ingresada la madre de Manolo y Miguel… y que su intención era acabar con su vida.

Entre lágrimas, Martín suplica a sus nietas que vayan a recogerlo cuanto antes. Ha vivido un auténtico infierno y solo desea reencontrarse con su familia y dejar atrás este amargo episodio.

