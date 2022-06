Ozan se sienta a solas con su padre y le pide perdón por todo lo sucedido

Ozan ha visto por sus propios ojos la situación en la que se encontraba por estar con malas compañías. Las advertencias de su padre sobre que no debía estar con Damir no surtieron efecto en Ozan. El hijo mayor de Cihan estaba muy molesto con él tras descubrir que no era su hijo biológico.

Ahora, tras librarse de la cárcel por los pelos, ha descubierto que Cihan siempre quiso lo mejor para él. Es el momento de pedir perdón y agradecerle todo lo que ha hecho por él. Ozan, por fin, recapacita y se funde en un abrazo con su padre.