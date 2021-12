Keriman chantajea a Rahmi con desvelar sus secretos

Dilara sigue en casa de su nana y, tras infinitas llamadas de Harun, decide cogerle el teléfono para decirle que no la llame más, pero, para su sorpresa, Harun no sabe lo que ha hecho mal.

Por otro lado, Rahmi no deja de aprovecharse de los servicios de Keriman; le obliga a hacer tareas que no le corresponden, a quedarse más horas limpiando su casa, etc. Cuándo Keriman se revela, Rahmi le amenaza con llamar a la policía, denunciarla y que se la lleven presa. Lo que Rahmi no se espera es que Keriman tenga una baza con la que contratacar ... ¿quieres saber cuál es? Reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.