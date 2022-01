"Me estoy muriendo de pena sin ti, Dilara", Harun engaña a Dilara para que corra a su encuentro

Dilara recibe una llamada de su Nana muy asustada porque se ha caído y necesita ir al hospital urgentemente, entonces, Dilara corre en su auxilio, pero, al llegar a su casa, le está esperando la persona que menos se podría imaginar; Harun. Resulta que todo ha sido un engaño de él para poder hablar, de una vez por todas, a solas con ella.

Entonces, contra todo pronóstico, Dilara acepta hablar con él e incluso le agradece todo lo que le ha hecho porque, gracias a él, ha aprendido a valorar a Cihan y a su familia. Harun le ruega que le de otra oportunidad para demostrarle que la ama de verdad e intenta explicarle que las cosas no son como ella cree, pero Dilara no está dispuesta a caer otra vez en sus redes ... ¿Le contará Dilara a Harun que vuelve a estar prometida con Cihan?¿Le dará Dilara otra oportunidad al hombre que tanto amó? Si no quieres quedarte con la duda, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.