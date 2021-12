La deseada boda de Gülseren y Cihan, demasiado perfecta para ser verdad

Después de todo lo que han pasado y sufrido, por fin ha llegado el día de la boda de Gülseren y Cihan y ambos no pueden estar más felices. Gülseren está preciosa con el vestido que tanto le ha costado encontrar, Cihan está más elegante que nunca y todos los invitados rebosan alegría.

El momento de darse el 'sí quiero' es un momento especialmente emotivo y mágico y las cosas marchan increíblemente bien, hasta puede que demasiado bien para ser verdad ... La aparición de Özkan, furioso por perder a la mujer que ama, no será la única que haga que las cosas se tuerzan, es más, Özkan no supondrá apenas un problema con todo lo que está por suceder... Sin duda, no te lo puedes perder, así que si quieres ver con todo detalle que pasa en la boda, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.