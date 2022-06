Damir intenta convencer a Cihan de que le permita salir con Hazal

Damir parece realmente enamorado de Hazal y, después de haberse recuperado de los disparos de Dilara, acude a ver a Cihan para rogarle que le permita seguir saliendo con su hija.

La negativa de Cihan es rotunda. No solo no se fía de Damir sino que cree que el futuro de su hija será muy desgraciado a su lado. Damir asegura que ha cambiado y que no volverá a repetir los errores del pasado, pero Cihan teme que esos errores acaben pasándole factura y que la perjudicada sea Hazal. Damir queda en silencio, pero no parece que quiera aceptar de buen grado esa negativa de Cihan.