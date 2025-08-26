Cihan impide que Harun le de a Ozan una noticia de la que no se recuperará

Ozan no puede ver a Harum. El actual marido de su madre no está entre los 'mejores amigos' de Ozan. Es consciente de todo el daño que le ha hecho a su familia y sabe que no es una persona de fiar. Pero Harun ha descubierto algo que lo puede cambiar todo y está decidido a contárselo a Ozan, cueste lo que cueste.

Ozan se impacienta cuando Harun pretende tener una conversación cercana con él. En ese momento aparece Cihan y todo se para. Ozan se marcha enfadado y Harun se queda con las ganas de contárselo a Ozan. Cihan tiene claro que no es una buena decisión y que puede cambiarle la vida completamente a su hijo. Harun, aún así, está decidido a contárselo a Ozan.