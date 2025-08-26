Paramparça. Vidas cruzadas

Momento destacado | 25 de abril

Cihan impide que Harun le de a Ozan una noticia de la que no se recuperará

Cuando Harun descubre su vínculo real con Ozan, está decidido a contarle la verdad pase lo que pase.

Paramparça: Vidas cruzadas

Ozan no puede ver a Harum. El actual marido de su madre no está entre los 'mejores amigos' de Ozan. Es consciente de todo el daño que le ha hecho a su familia y sabe que no es una persona de fiar. Pero Harun ha descubierto algo que lo puede cambiar todo y está decidido a contárselo a Ozan, cueste lo que cueste.

Ozan se impacienta cuando Harun pretende tener una conversación cercana con él. En ese momento aparece Cihan y todo se para. Ozan se marcha enfadado y Harun se queda con las ganas de contárselo a Ozan. Cihan tiene claro que no es una buena decisión y que puede cambiarle la vida completamente a su hijo. Harun, aún así, está decidido a contárselo a Ozan.

Por ella soy Eva

Tras los últimos acontecimientos, Mimí le confiesa a Juan Carlos su intención de dejar la ciudad

Ozan, desafiante

Mimí

Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

Suzan comienza a sospechar que pasa algo raro entre Akif y Nebahat… ¿Descubrirá que la están engañando?
Momento destacado

Hay algo extraño en la relación de Akif y Nebahat y Suzan está dispuesta a descubrirlo

Eva María
Momento destacado

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Sengül y Gönül, obligadas a compartir la furgoneta, ¿acabarán haciéndose amigas?
Momento destacado

La guerra entre Sengül y Gonül se recrudece y solo sus hijos logran una tregua

Gonül y Sengül siguen a la gresca entre ellas. Su enfrentamiento cada vez es más intenso, así que sus hijos deben intervenir para intentar poner algo de calma.

Por ella soy Eva
Momento destacado

La verdadera prima de Mimí chantajea a Juan Carlos si quiere evitar que desvele su verdadera identidad

Eva, la verdadera prima de Mimí, se presenta en Grupo Imperio para exigir sus derechos ante la sorpresa general de la junta de gobierno.

¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel

Ömer se desmaya tras descubrir que Sharp es el responsable del atropello de su hermana Emel

Mimí

Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Helena y Juan Carlos

Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

