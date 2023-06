Adem, el hombre que busca la venganza de la familia Boran

Adem sueña con la venganza. Hermanastro de Faruk e hijo no reconocido de la familia Boran, fue apartado del seno familiar cuando era pequeño con la intención de que no interfiriera en los negocios familiares. Su infancia y juventud no fueron nada sencillos y creció en medio de grandes dificultades económicas.

Por eso busca venganza de los Boran. Se considera heredero de su imperio empresarial y lucha denodadamente por arrebatárselo a Esma y sus hijos.