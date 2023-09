Ipek quiere tener la última palabra en su divorcio con Fikret

Ipek se vio sorprendida tras la petición de divorcio de Fikret. El hermano de Faruk, harto de los desplantes y el ninguneo de su mujer, ha tomado la decisión de divorciarse de ella. Además ha conocido a otra mujer, su antigua secretaria, y quiere empezar con ella un nueva vida.

En su momento Ipek no pensó que eso le pudiera suceder a ella, pero pronto descubrió los motivos y que Fikret no hablaba en broma. Le ha pedido tiempo y ahora Fikret le urge a que se lo diga a la familia cuanto antes. Ipek no parece tener prisa por ello y asegura que pronto lo hará. Sin embargo, ella tiene sus propios planes al respecto y seguro que no le van a gustar a Fikret.