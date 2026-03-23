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¡No te lo puedes perder!

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

La cadena apuesta por emociones fuertes con la llegada de Perdona nuestros pecados y el éxito de títulos como Me atrevo a amarte, El amor invencible o Leyla. Una oferta irresistible para quienes disfrutan soñando a lo grande.

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

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En Nova estamos cerca de ti porque te gusta soñar a lo grande. No te puedes perder todos los estrenos que llegan a la cadena, ni las series que ya están en emisión y que nos tienen completamente enganchados. Apúntatelo bien, porque la lista es larga.

Este lunes llega Perdona nuestros pecados, de lunes a viernes a las 20:00 horas, una serie mexicana que te atrapará desde el primer momento. La historia se desarrolla en un pueblo donde las apariencias esconden traición, ambición y un amor capaz de desafiar todas las reglas.

Me atrevo a amarte, que ya lleva unas semanas en emisión, está protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao. Una historia marcada por injusticias del pasado, secretos familiares y un amor que tendrá que enfrentarse al odio y la sed de venganza. Se emite los sábados y domingos a las 15:30 horas.

Y tampoco podemos olvidarnos de Cuando seas mía, El amor invencible y Leyla, que continúan con sus capítulos de estreno de lunes a viernes.

¡Dan ganas de quedarse a vivir en Nova!

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