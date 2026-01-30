Series

En directoPROGRAMACIÓN TV

TODO LO QUE NOS ESPERA

Nova se deja llevar por el amor: descubre todos los estrenos

Descubre todos las nuevas series que llegan a Nova esta temporada, como Velvet el nuevo imperio, Leyla o El amor invencible.

Nova - Nova se deja llevar por el amor: descubre todos los estrenos

Publicidad

Nova
Publicado:

En Nova tenemos claro lo que nos gusta tener cerca. Nos gusta rodearnos de grandes historias, que nos invitan a soñar, que nos acompañan en los malos momentos y sobre todo en los buenos.

Por eso tenemos series cargadas de todo tipo de sensaciones. En estos meses descubrirás nuevas ficciones que te atraparán desde ya.

Por eso no puedes perderte ni un capítulo de Velvet el nuevo imperio, el mejor plan para los sábados y domingos por la tarde.

También te engancharás a El amor invencible, porque la venganza y el amor siempre atrapan. Lo mismo pasa con la recién llegada Leyla.

Y no nos olvidamos de Cuando seas mía, Marina, Vera o la siempre espectacular Pasión de gavilanes, que ha vuelto a Nova, para hacernos soñar con el amor verdadero y luchar contra el mal, cada fin de semana, durante incontables capítulos.

Nova» Series

Publicidad

Series

Nova - Nova se deja llevar por el amor: descubre todos los estrenos

Nova se deja llevar por el amor: descubre todos los estrenos

Pasión de gavilanes - Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo

Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo

Audiencias

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Velvet el nuevo imperio - Ana consigue el nuevo empleo de diseñadora fuera de Velvet
Momento destacado

Ana empieza a diseñar vestidos fuera de Velvet

Secretos de familia - Yekta pide la cadena perpetua para Ceylin
momento destacado

Yekta pide la cadena perpetua para Ceylin

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo
Momento destacado

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo

Leyla vive su peor pesadilla en el vertedero y solo Cino se convierte en su único apoyo mientras ella sueña con volver a casa y vengarse de Nur, quien le arrebató todo.

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino
Momento destacado

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino

Años más tarde, Leyla se convierte en una prestigiosa chef bajo una nueva identidad. Pero el destino hace que se reencuentre con Cino, ahora llamado Civan, y con Nur, la mujer que destruyó su infancia.

Inesperada declaración de amor de David a Leona frente a sus familiares

David sorprende a Leona con una inesperada declaración de amor ante sus familias

Pasión de gavilanes - Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

velvet el nuevo imperio - Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Publicidad