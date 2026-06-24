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Nova (1,9%), cadena femenina líder y temática más vista en diferido

Nova (1,9%) repite como la cadena femenina líder con la 2ª mayor distancia sobre su competidora, y acapara las 6 series temáticas más vistas.

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

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Nova
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Nova (1,9%), que ha llegado este curso a sus 20 años de historia, vuelve a ser esta temporada la cadena femenina líder, aumentado la ventaja sobre su inmediata competidora a la 2ª mayor de la historia (+0,7 puntos). En el mes de junio, encadena su 29º mes consecutivo como cadena femenina más vista.

Es la temática líder de Sobremesa (2,4%), la Tarde (3,2%) y el Prime Time (2,1%) de lunes a viernes, dominando, por tanto, durante toda su franja de novelas con un 2,8%.

Acapara las series temáticas más vistas del curso, todas líderes: Leyla (284.000 y 2,3%), Emanet (279.000 y 3,1%), El amor invencible (270.000 y 2,4%), Sortilegio (263.000 y 3,3%), Cuando seas mía (253.000 y 3,2%), Cuento de una noche (249.000 y 2,3%), Cuidado con el ángel (247.000 y 3,1%), Perdona nuestros pecados (242.000 y 2,6%), Mar de amor (240.000 y 3,1%) y Abismo de pasión (234.000 y 2,7%)

También es la temática más vista en diferido, alcanzando un 1,6% de cuota en este consumo.

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Series

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Nova (1,9%), cadena femenina líder y temática más vista en diferido

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