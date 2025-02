Valeria entra en coma y Gabino intenta asesinarla... ¿Logrará su objetivo?

A la madre de Rodrigo, Carmita, le realizan un trasplante de hígado, y Valeria se convierte en su donante. La operación resulta todo un éxito para Carmita, pero la hija de Alfonso entra en coma debido a una reacción alérgica a la anestesia.

Rodrigo está muy preocupado por el estado de salud de Valeria. Sigue enamorado de ella y, aunque la joven está casada con Mateo, sus sentimientos no han cambiado. Gabino llega al hospital y, al ver salir al joven médico de la habitación, intenta asfixiarla con una almohada. Afortunadamente, Iker, el abogado de Ernesto Manuel, llega en ese momento y evita la tragedia. Sin embargo, el malvado amante de Fedra logra huir sin ser reconocido, ya que lleva un pasamontañas.

Gabino regresa a su casa malherido y llama a Fedra para informarle que su plan de asesinar a la hija de Mariana ha fracasado. La esposa de Alfonso se enfurece con él y se arrepiente de haberle confiado esa misión.

Mientras tanto, Iker no se separa de Valeria tras el intento de asesinato. Mateo regresa de viaje, e Iker le cuenta todo lo sucedido. El hijo de Hilario confiesa que no es la primera vez que intentan acabar con su vida. "No puede ser una coincidencia, alguien tiene que estar detrás de esto", asegura preocupado a Iker y Ernesto.

Al final, Valeria recupera la conciencia y Mateo no puede evitar emocionarse. El joven ingeniero aprovecha la oportunidad para reafirmarle su deseo de pasar el resto de su vida a su lado. Iker y Rodrigo los observan desde la puerta de la habitación y, aunque ninguno lo admite en voz alta, ambos sienten envidia al no poder tener a Valeria entre sus brazos.