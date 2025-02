Mateo termina definitivamente su relación con Valeria mientras Ernesto descubre que podría ser su hija

Daniela anima a Mateo a visitar a Valeria, quien sigue detenida por haber usurpado la identidad de Natalia Ugarte. Durante el encuentro, ella le pide perdón una vez más y le asegura que su intención siempre fue revelarle la verdad desde el principio; como prueba, menciona la carta que le escribió y que él nunca leyó.

Además, Valeria le explica que el comandante Bermúdez le impidió revelar su verdadera identidad para poder atrapar a Antón Acosta, un traficante de drogas y novio de Natalia. Ella estaba colaborando con la policía para obtener pruebas incriminatorias contra él y lograr su arresto sin levantar sospechas. Sin embargo, pese a sus explicaciones, el hijo de Hilario se muestra inflexible y le exige que asuma su responsabilidad.

Mateo está profundamente dolido con su mujer aceptó casarse con él sabiendo que no era Natalia. La joven se disculpa nuevamente, recordándole la carta que le escribió y que él nunca llegó a leer. No obstante, sus palabras no bastan. "No quiero saber nada más de ti. Nuestro matrimonio no es legal", le dice, arrojando su alianza al suelo, a pesar de que Valeria le confiesa que es el amor de su vida.

Desolado, Mateo sale de la comisaría y telefonea a Ernesto para desahogarse. Le revela que su esposa no es Natalia, sino Valeria Bernal. Al escuchar el nombre de la joven, el empresario no puede evitar emocionarse. Sospecha que podría ser su hija y solo espera que, si realmente es su primogénita, pueda perdonarlo por no haber asumido su paternidad.

Decidido a ayudar, Ernesto contacta con Iker, su abogado, para que se encargue del caso de Valeria. Durante una visita a la celda donde está recluida, la joven le cuenta su historia y le explica que fue criada por Felipe Bernal y su esposa Juana. Las sospechas de Ernesto parecen confirmarse: todo parece indicar que Valeria es, efectivamente, hija del empresario y de Daniela. No obstante, para asegurarse por completo, el abogado decide realizarle una prueba de ADN sin que ella sea consciente.

Finalmente, Ernesto logra que Valeria salga en libertad bajo fianza y la lleva al hotel que inauguró en la finca Moncada. Su presencia allí molesta tanto a Natalia como a Mateo, pero Ernesto no permite que se sobrepasen con ella. Al fin y al cabo, él ha financiado la remodelación del hotel, a pesar de que las tierras pertenecen a la familia Moncada.