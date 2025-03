Natalia fracasa en su intento de hundir a Valeria y desata su furia con una nueva venganza

Natalia ya no sabe qué hacer para destruir a Valeria. Quiere arruinarle la vida y, en el juicio por usurpación de identidad contra la hija de Ernesto y Daniela, la abogada de la joven Ugarte muestra al juez unas fotografías comprometedoras de Valeria con ropa sexy. Supuestamente, esas imágenes están publicadas en una plataforma de contenido sexual. Sin embargo, en realidad, se trata de fotografías manipuladas que no pertenecen a la nuera de Hilario.

Natalia intenta desprestigiar a su examiga en el juicio, pero fracasa, ya que el juez solicita las instantáneas originales. Al no poder presentarlas porque son un montaje, el juez las desestima.

Furiosa al ver que no ha conseguido su objetivo, la hija de Alfonso busca otra forma de hacerle daño y finalmente obliga a Valeria a desalojar el hotel donde vive actualmente. Asegura que el contrato que ella firmó para obtener la estancia no es válido, pues lo consiguió haciéndose pasar por ella. "Me da mucha pena ver cómo disfrutas destruyéndome", le responde Valeria a la hija de Mariana.

Cuando Mateo se entera de lo ocurrido, le ofrece a Valeria la cabaña donde vivían cuando se casaron y le pide a Daniela que se instale allí con ella. Sin otra opción, ambas aceptan encantadas la invitación.

Mientras tanto, Hilario está muy enojado con su ahijada Natalia. No comprende su sed de venganza ni el motivo de su comportamiento. Por su parte, Mateo está convencido de que Valeria y Daniela podrán regresar al hotel, ya que, aunque la hacienda pertenece a los Moncada, la reforma hotelera fue financiada completamente por Ernesto.