Mateo recibe un misterioso anónimo que podría arruinar su boda con Melisa

Mateo y Melisa están a punto de casarse y Valeria no puede dejar de pensar en él. Es el amor de su vida y se va a convertir en el marido de su enemiga. El hijo de Hilario tampoco puede olvidarla. La supuesta hija de Alfonso se ha convertido en una mujer muy especial para él y alejarse de ella no estaba entre sus planes.

Unas horas antes de la boda, el hijo de Hilario recibe un anónimo que lo deja en shock. Encuentra la nota debajo de la puerta de su casa y, al leerla, descubre una revelación impactante: Melisa le mintió sobre lo que realmente ocurrió el día en que sufrió una aparatosa caída en un restaurante mientras se reunía con Fabiola. La carta insinúa que, como consecuencia del accidente, la joven perdió al bebé y que tanto ella como Fedra le han estado ocultando la verdad.

Furioso, Mateo no duda en pedir una explicación a Melisa, pero ella mantiene su versión de los hechos y le asegura que su hijo está en perfecto estado. Incluso, le insinúa que se realizó varias pruebas médicas que así lo confirman.

Melisa está convencida de que la autora de la nota es Valeria y le da una explicación lógica a su prometido: la hija de Alfonso quiere impedir la boda a toda costa. Sin embargo, su argumento no convence a Mateo, quien sigue dudando de su palabra. Molesta por su desconfianza, Melisa lo desafía a investigar por su cuenta, asegurando que no tiene nada que ocultar. Lo que Mateo no imagina es que, en realidad, Melisa ya no está embarazada y esa era la principal razón de peso por la que iba a casarse con ella.