Descubrimos el pasado de Ernesto y por qué ha estado cuidando a una mujer en coma durante 23 años

Ernesto es el rico empresario que, de la mano de Mateo, pretende invertir en la hacienda Moncada para sacarla de la ruina en la que Alfonso y Fedra la han metido en los últimos años. Pero Ernesto tiene un pasado que pocos conocen y que estamos a punto de descubrir.

Visita regularmente a una mujer que está en coma desde hace 23 años en un hospital, además de correr con todos los gastos. Esta mujer, que se llama Daniela, acaba de despertar por sorpresa y precipita todos los acontecimientos. Daniela no recuerda demasiado bien a Ernesto, aunque a él le conocía como Manuel que es su segundo nombre), pero sí sabe que tiene una prima que se llama Fedra y que (ella no lo sabe) nunca ha venido a verla. Ernesto le cuenta a la psicóloga del hospital su historia.

Estaba casado pero no era feliz junto a su mujer. Ninguno de los dos se soportaba y su mujer nunca le quiso dar el divorcio. Él conoció a Daniela, una mujer enamorada del arte como Ernesto, y comenzaron a salir juntos. No podían casarse porque él no lograba el divorcio, pero eran muy felices. Ernesto empezó a llevar una doble vida y nunca le dijo a Daniela que estaba casado. Ella se quedó embarazada y, a los pocos días de dar a luz, se enteró de que Ernesto estaba casado. Daniela sufrió un ataque de ansiedad que le provocó el parto anticipadamente y se tuvo que someter a una cesárea que se complicó y así terminó en coma.