Mateo está desconcertado tras el beso de Valeria mientras ella estaba herida tras caerse al río

Valeria descubre que la hacienda se encuentra en una difícil situación económica. Los negocios de Alfonso se fueron a pique y el alto nivel de vida que ha mantenido todos estos años junto a Freda, han dejado la economía de la hacienda en un estado muy delicado. Cuando Valeria lo descubre, piensa alguna manera de intentar sacarla adelante. En un principio, sus ideas causan cierta confusión, pues todo el mundo sabe que lo que Natalia ha estudiado en la universidad es diseño y no entienden cómo una diseñadora sabe tanto de economía. Por su parte, Freda no le hace demasiado caso con sus planes, ya que están pendientes de la entrada de un inversor. En cualquier caso, Valentina quiere llevar a cabo sus planes para reflotarla.

Su relación con Mateo sufre un cambio repentino sin que ella haga demasiado. Valeria ha estado en el pueblo y de regreso a la hacienda, le sorprende una fuerte tormenta. Acaba arrastrada a un torrente con una fuerte corriente y se golpea la cabeza al caer. Afortunadamente Mateo la ve y la rescata. Está malherida y ha perdido el conocimiento. Mateo la lleva a su casa del rancho; la tormenta es fuerte y ahora nadie puede hacer mucho por Valeria, aunque la están buscando desesperadamente. Mateo le seca la ropa y la mete en la cama a ver si se repone. Valeria comienza a delirar por la fiebre y habla de una tal Natalia. Cuando Mateo se acerca a consolarla, Valeria le besa en los labios.

La situación ha confundido a Mateo. Está especialmente sensible pues acaba de romper su compromiso y no se explica cómo puede estar feliz después del beso que inconscientemente le ha dado Valeria, si la odia tanto por haber sido la responsable del accidente de su padre. Valeria, por su parte, no recuerda nada de lo sucedido.